Un nuovo caso di Covid-19 in Serie A. Dopo Nandez al Cagliari, anche l'Atalanta annuncia un nuovo contagio: ​"Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, giovedì 26 novembre, Aleksej Miranchuk è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è stato prontamente sottoposto ad isolamento nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario. In tarda serata il gruppo squadra verrà sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".



SLITTANO I CONVOCATI - Slittano, dunque, i convocati per la sfida di domani sera contro il Verona. Il club orobico attende gli esiti del nuovo ciclo di tamponi.