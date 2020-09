E' arrivata l'ufficialità del trasferimento di Alexej Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca all'Atalanta. Concluso l'affare per il trequartista classe 1995, che ha superato le visite mediche di rito: l'affare si è chiuso sulla base di 14,5 milioni di euro a cui si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita. Per il calciatore russo contratto da quattro anni più uno, percepirà 2 milioni di euro all'anno più bonus. ​Intermediari Gabriele e Valerio Giuffrida.