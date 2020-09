La Reggiana rende noto il trasferimento in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2021 di Simone Muratore. Il centrocampista centrale classe ’98 ha trascorso l’ultima stagione nelle fila della Juventus: nella prima metà di campionato ha indossato la maglia della formazione Under 23 mettendo insieme 15 presenze in campionato e 1 gol; alla ripresa delle competizioni – in seguito alla sospensione dovuta all’emergenza Covid – è inserito nel gruppo della prima squadra con la quale fa il proprio esordio in Serie A contro il Lecce e in Champions League nella gara con il Bayer Leverkusen.



Ecco le sue dichiarazioni: "È una grande soddisfazione essere qui a Reggio Emilia e vestire questa maglia, che identifica una piazza con una storia importante. Sono entusiasta di questa avventura che sta per iniziare e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i compagni per conoscerli in campo e personalmente: ho voglia di fare una grande stagione insieme a loro. Gioco mezz’ala e mediana, due ruoli nei quali mi trovo molto bene; mi piace fare inserimenti senza palla e mettere presenza e grinta al servizio della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso".