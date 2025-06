Atalanta, ufficiale: Musso definitivo all'Atletico Madrid

Getty Images

Juan, che nell'ultimo giorno di mercato della finestra di giugno pre-Mondiale per Club ha ufficializzato il passaggio del portiere argentino ex Udinese ai biancorossi della capitale spagnola.Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Club Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive di Juan Musso, 31enne portiere argentino in forza ai Colchoneros già da un anno con la formula iniziale del prestito. Atalanta BC augura a Juan il meglio per il suo futuro.

Per Musso si tratta della seconda stagione al Metropolitano dopo un 2024/25 all'ombra dell'eterno Oblak, con all'attivo 11 presenze in tutte le competizioni.