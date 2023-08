Nuova avventura per Roberto Piccoli, l'attaccante i proprietà dell'Atalanta lascia l'Empoli e passa al Lecce. Il comunicato:



Atalanta BC comunica che, dopo la risoluzione anticipata del prestito a Empoli FC, ha ceduto a US Lecce – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con opzione di riscatto e contro-riscatto – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli. Atalanta BC augura il meglio a Roberto per la stagione sportiva 2023/24.