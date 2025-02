Atalanta, ufficiale Posch: arriva in prestito dal Bologna

Getty Images

Secondo colpo di mercato per l'Atalanta, che ufficializza l'arrivo di Stefan Posch dal Bologna. L'esterno austriaco arriva con la formula del prestito oneroso a un milione di euro più sette per il riscatto.



IL COMUNICATO - "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive del difensore Stefan Posch all’Atalanta BC a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con opzione per l’acquisizione definitiva".

NUMERI - Posch arriva all'Atalanta dopo due anni e mezzo al Bologna, con cui ha collezionato 85 presenze, con sette gol e 4 assist. Rinforzerà la batteria degli esterni di Gasperini, che accoglie così il secondo acquisto del mercato invernale dopo Daniel Maldini.