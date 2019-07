L'ha ufficializzato con una nota l'acquisto di RuslandalIl centrocampista ucraino arriva a titolo definitivo.Questo il comunicato del club orobico: "Nato a Zhytomyr il 4 maggio 1993, Ruslan è un centrocampista completo: qualità, duttilità, corsa, ultimo passaggio e un tiro mancino forte, preciso e spesso letale. Lo sanno bene al Genk dove in tre anni e in 135 presenze, ha messo a segno 30 gol e 32 assist in tutte le competizioni. Cresciuto nella squadra della sua città, il Polissya Zythomir, a 18 anni viene preso dallo Shakhtar Donetsk che lo manda a fare esperienza nelle serie inferiori. Ruslan scala tutte le categorie fino ad arrivare nell'Ukrainian Premier League nel 2013 allo Zorya Luhansk. Tre anni importanti in cui viene indicato come il miglior giovane d'Ucraina e matura esperienze importanti anche a livello internazionale: nella seconda stagione anche due gol (al Feyenoord) nei preliminari di UEFA Europa League, mentre nella terza stagione realizza ben quattro gol nelle quattro partite di qualificazione. Nel 2015 passa al Genk con cui disputa quattro stagioni diventando un "giocatore chiave" della squadra belga. È stato infatti decisivo per la conquista del titolo nell'ultima stagione: 37 partite giocate su 40, 13 gol (di cui 4 nei playoff per lo scudetto) e 12 assist. Chiude la stagione 2018-2019 con 51 presenze, 16 gol e 16 assist compresa coppa del Belgio e UEFA Europa League.Dal 2015, anno del debutto nel match con la Lettonia, fa parte della Nazionale ucraina con cui ha collezionato 22 presenze con 2 gol e 5 assist. Il 10 ottobre 2018 ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale nell'amichevole di Genova pareggiata 1-1 con l'Italia.BENVENUTO RUSLAN!".