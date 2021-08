La Juventus ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, che l'Atalanta ha esercitato il diritto di riscatto per Cristian Romero, con l'argentino che sarà presto un nuovo giocatore del Tottenham. Questo il comunicato dei bianconeri: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore”.

