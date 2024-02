Atalanta, UFFICIALE: Soppy rientra, e ora...

Con un comunicato, il Torino annuncia il termine del prestito di Brandon Soppy: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto anticipatamente l’acquisizione temporanea del calciatore Brandon Soppy dall’Atalanta Bergamasca Calcio". Soppy era arrivato in prestito ai granata la scorsa estate e con la squadra di Ivan Juric ha giocato appena 5 partite per un totale di 177 minuti in campo. Ora Soppy torna all'Atalanta, società proprietaria del suo cartellino, ma il suo futuro sarà probabilmente da un'altra parte: fra le squadre interessate a Soppy c'è lo Schalke 04, club che attualmente milita nella seconda divisione tedesca.