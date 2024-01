Atalanta, ultima chance per Palomino! Il Verona dice no a uno scambio e complica la trattativa

Niente Salernitana e Cagliari per il difensore dell'Atalanta Palomino. La lontananza dalla figlia e dal nuovo locale appena rilevato a Bergamo, oltre allo stipendio di un milione e mezzo a stagione, hanno fatto desistere tutte le parti in causa. C'è però una squadra che è rimasta a stuzzicarlo: il Verona, che avrebbe bisogno della sua esperienza in retroguardia per inseguire la salvezza, e in cambio darebbe all'argentino quel minutaggio che a Bergamo non trova più.



Il veterano nerazzurro infatti ha collezionato solo spezzoni, superato dal trio intoccabile Scalvini-Djimsiti-Kolasinac, con Toloi preferito nelle gerarchie dei ricambi della ripresa da mister Gasperini. Verona, a solo un'ora da Bergamo, potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarsi ma il club scaligero complica la trattativa. Nonostante infatti l'intervento dell'uomo mercato atalantino Tony D'Amico, ex della piazza gialloblù, i veronese hanno detto no a uno scambio con Dawidowicz, che interesserebbe al Gasp come sesto difensore al posto dell'argentino.



Senza un ricambio, l'Atalanta è meno propensa a lasciar partire il suo uomo di fiducia per non ricreare la situazione pre-Hien, con difensori contati e la difesa in emergenza per i tanti infortuni. Domani il Verona deciderà definitivamente se smantellare ulteriormente la rosa privandosi del polacco, considerando che questa volta sarebbe sostituito da una pedina d'esperienza di 34 anni.