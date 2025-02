Atalanta, dopo l'infortunio di Scalvini a Gasperini serve un difensore: i nomi

Getty Images

Infortunato anzi, sfortunato.il difensore titolare della retroguardia di mister Gasperini a causa della sublussazione della spalla sinistra accusata a Barcellona. Lo stesso infortunio patito a inizio dicembre, a pochi giorni dal suo rientro in campo dopo aver recuperato dal grave infortunio al crociato accusato all'ultima giornata della scorsa stagione. Le sole otto presenzecollezionate fin qui saranno probabilmente le ultime di questa stagione: il prodotto del vivaio bergamasco dovrà sottoporsi a un

, che in estate per sopperire alla prima assenza dell'azzurro classe 2003 aveva acquistatoTown perché non è riuscito a integrarsi a Bergamo. Con la partenza di Godfrey eE non sono gli unici problemi:, e anche se ha recuperato dalla contusione alla caviglia, dovrà dosare le energie per sette partite ogni tre giorni in tre competizioni diverse nel solo mese febbraio., che però non ha i 90 minuti nelle gambe ogni 72 ore.

, lui ci sorprende sempre con idee nuove”, ha evitato la domanda diretta sul mercato ieri il direttore generale di Atalanta Umberto Marino a margine dei sorteggi Champions ai microfoni di Sky. Finora, in momenti di grande emergenza difensiva come a inizio stagione, il tecnico era arrivato ad arretrareVisto però il silenzio stampa prolungato anche sulla domanda circa l'arrivo di Maldini, che poi si è concretizzato in serata con le visite mediche, è più probabile che il dg nerazzurro abbia indugiato in attesa di risposte, sia dalla TAC di Scalvini che ha poi confermato l'operazione, sia dai club vagliati per cercare occasioni di mercato.

Queste sono le ultime ore per provare a cogliere delle opportunità sul mercato chiamato, appunto, di riparazione., che ben conosce la Serie A, in grado di essere utile fin da subito, anche da titolare. Comearrivato in Italia poco più di un anno fa per meno di 500mila euro e che oggi vale già 8 milioni. Piace la sua forza fisica, la duttilità, la lettura in fase di impostazione e la velocità. Gli ostacoli però sono due: la volontà dell’Empoli di trattenerlo fino a giugno e la contendente Juve che si sta muovendo in fretta con il suo ds Giuntoli. Il secondo nome è quello diaccostato anche lui alla Juve. “Il mio sogno è giocare in Inghilterra”, ha detto il 2002 in un’intervista qualche giorno fa, ma la Champions in nerazzurro potrebbe farlo traballare. C’è poi il sogno, difensore serbo in forza al Milan: l’Atalanta lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Forte fisicamente e abile nel gioco aereo, vanta anche esperienza internazionale. Su di lui c'è il Galatasaray, ma Pavlovic non sembra intenzionato a spostarsi da Milano. Per il primo nome di cui si è parlato fin da dicembre, Jakubci vogliono più di 28 milioni, considerati troppi a gennaio, 10 in più dell'affare low costdifensore classe 1999 dello Sheffield United, alto 190 cm e con esperienza internazionale tra Bosnia e Svezia. Infine, nelle ultime ore ha preso quota l’interesse perUn metro e 92 di altezza, adatto al gioco di Gasperini per le sue doti fisiche e per la sua duttilità, abile come braccetto sia di destra che di sinistra. Ha già 3 gol e 2 assist all’attivo in stagione e non ha accettato il rinnovo di contratto col club spezzino.