Sarà una trasferta che rimarrà nella storia dell'Atalanta: Manchester City-Atalanta, martedì 22 ottobre alle 21 all'Etihad Stadium, sarà la partita più prestigiosa mai giocata dalla squadra nerazzurra. Per questo i tifosi, molti dei quali hanno rinunciato a Zagabria e hanno già detto di no al viaggio ostico in terra ucraina, si sono preparati da tempo per volare Inghilterra ed essere a fianco della squadra.



L'agenzia di viaggi Ovet ha già venduto quasi tutti i pacchetti compresi di biglietto per il settore ospiti, che sfiora il sold out: ​gli ultimi pacchetti rimasti includono viaggio andata e ritorno in aereo, pullman da e per l'aeroporto, assicurazione, accompagnatore e biglietto, il tutto a 450€ a persona. Ancora non ci sono notizie invece su un'eventuale vendita libera dei tagliandi ospiti, per cui si consiglia di aspettare, pena l'entrata non garantita.