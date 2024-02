Atalanta, ultimo giorno per piazzare Musso! A Bergamo il mercato non finisce mai

Lo dimostra il caso di Luis Muriel: in casa Atalanta le trattative continuano anche quando le porte del calciomercato si chiudono. Grazie alla presenza del duo di mercato Congerton-D'Amico, specialista uno del calcio estero e l'altro di quello italiano, e agli agganci oltreoceano tra i Percassi e i Pagliuca, gli affari nerazzurri non si limitano all'Europa ma sono sparsi per tutto il mondo. E non conoscono fuso orario.



Muriel a breve verrà ufficializzato all'Orlando City: contratto triennale da 2 milioni a stagione. A Bergamo avrebbe trovato poco spazio, ora che Lookman tornerà dalla Coppa d'Africa, Miranchuk è esploso e Touré si è ripreso dal suo infortunio. Spartirsi il tridente con Koopmeiners, Pasalic, De Ketelaere e Scamacca, oltre ai tre sopra citati, sarebbe stato pressoché impossibile alla soglia dei 33 anni.



Anche Musso, che è passato da primo a secondo dell'Atalanta sia gli ultimi mesi della stagione 2022/2023 (dietro a Sportiello) sia nelle ultime gare del 2023/2024 (alle spalle di Carnesecchi), rischia di non sporcarsi più i guantoni. Anche perché l'argentino, terzo portiere della sua Nazionale, non ha nessuna intenzione di fare il portiere di Coppa Italia. E così l'Atalanta proverà ad approfittare dell'ultimo giorno utile per chiudere la trattativa col Galatasaray, unica squadra che finora si è mostrata concretamente interessata e il cui mercato sarà ancora attivo per 24 ore.



La quotazione dell'argentino, che non si schiera tra i pali dal 3 gennaio, è scesa a 8 milioni dai 20 spesi dall'Atalanta nelle casse dell'Udinese nell'estate 2021. Grazie ad alcune plusvalenze, tra tutte quella di Hojlund, il club orobico ha già ammortizzato la perdita ma vuole ricavarci almeno 10-12 milioni cedendolo a titolo definitivo. Da convincere il club turco, che preme per un prestito fino a giugno. Muslera va per i 38 anni e un ricambio, prima o poi, servirà.