L'Atalanta è una delle ultime squadre rimaste a lottare per qualcosa all'ultima giornata: con Roma e Juventus si giocherà infatti un posto in Conference o Europa League. Lo dovrà fare però senza Boga: anche se i convocati usciranno domani a mezzogiorno infatti, l'esterno d'attacco ivoriano ha già alzato bandiera bianca per la distorsione alla caviglia sinistra subita da Rabiot il 7 maggio e da cui non si è più ripreso. Con Ruggeri, Vorlicky, Zapata, Palomino, Hateboer e Soppy, salgono quindi a sette gli assenti nerazzurri nella gara delle 21 al Gewiss Stadium contro il Monza.