Non solo l'Everton, l'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata è ricercato da mezza Premier. Il goleador nerazzurro, messo in ombra questa stagione dai numerosi infortuni e dall'esplosione del giovane Højlund, potrebbe presto raggiungere l'ex collega Remo Freuler al Nottingham Forest che ha chiesto di lui.



’Atalanta però non pare intenzionata a cederlo in prestito con diritto di riscatto, ma solo inserendo l’obbligo.