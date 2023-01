In casa Atalanta, Gasperini è soddisfatto per gli otto gol segnati alla Salernitana ma deve fare i conti con le assenze in vista del prossimo impegno con la Juventus di domenica (ore 20,45): Koopmeiners verrà squalificato dal giudice sportivo, causa diffida, ma a saltare il big match potrebbe essere anche l'esterno Zappacosta, uscito nel secondo tempo di ieri a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.