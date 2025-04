Getty Images

nel corso della sfida di campionato valevole per la 32esima giornata di A con l'Atalanta in vantaggio per 2-0 sul Bologna. Al minuto numero 81 della gara, l'autore della rete che ha sbloccato la partita, è stato richiamato in panchina da Gian Piero Gasperini.Al momento della sostituzione c'è stato l'abbraccio tra il tecnico e l'attaccante, il quale, però, in un secondo momento è stato. Come ricostruito da DAZN, infatti, il numero 32 atalantino si è lamentato per il cambio, riferendo le seguenti parole: "".

- Ricordiamo che anche nel match contro la Lazio,E pure pure in quell'occasione la reazione dei due attaccanti non era passata inosservata, con l'italo-argentino che aveva abbandona il terreno di gioco lontano dalla panchina di Gasperini, togliendosi la fasciatura tipica sulla mano e e scuotendo la testa per la sostituzione.- Nel post gara, però, l'attaccante ex Genoa ha voluto allontanare le polemiche: ", stiamo bene e dobbiamo continuare così".