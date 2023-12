Non solo Zortea, anche un altro esterno è destinato a partire in inverno: si tratta di Mitchell Bakker, che non si è mai del tutto integrato nei meccanismi di mister Gasperini. L'esterno è stato subito declassato dal giovane bergamasco Matteo Ruggeri, venendo anche escluso in due occasioni dai convocati per scelta tecnica e perché "troppo distratto".



Dieci milioni di euro la spesa sostenuta dalla società orobica in estate, che non ha intenzione di perderci: l'Atalanta è quindi in cerca di pretendenti.