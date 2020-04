Dodici mesi fa, di 25 aprile, una vera e propria 'liberazione' al novantesimo minuto per i tifosi dell'Atalanta: la squadra di Gasperini conquistava, nel 2019, l'accesso alla Finale di Coppa Italia. Fiorentina sconfitta grazie alle reti di Ilicic e Gomez, a ribaltare il parziale vantaggio di Muriel (la scorsa stagione in viola).



Un'emozione clamorosa, un entusiasmo durato tutta la notte per il popolo atalantino. Che spera di ritornare a gioire come quella serata, e rialzarsi dopo un difficilissimo periodo che sta attraversando. La partita è ancora lunga, ma Bergamo... "mola mia".