Dalla lista dei convocati pubblicata solo questa mattina dall'Atalanta per la gara di stasera contro l'Inter a San Siro emergono chiare scelte di mercato. Demiral è stato convocato, allontanandosi ancora di più dall'inter, mentre Zortea no.



Il Sassuolo, che aveva affondato il colpo in queste ore, sta chiudendo la trattativa e l'esterno destro potrebbe giocare già contro l'Atalanta sabato sera, nell'anticipo di Serie A al Mapei Stadium. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto in favore dei neroverdi a 10 milioni di euro.