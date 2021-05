Se il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini può sorridere per i 3 punti ottenuti contro il Benevento e per il veloce recupero del difensore Rafael Toloi, probabilmente già disponibile per la sfida al Ferraris, c'è qualche preoccupazione per il capocannoniere della Dea Luis Muriel.



TOLOI OK, MURIEL...- L’Eco di Bergamo fa la conta dei nerazzurri per la gara che può valere la terza Champions, in programma sabato alle 15 a Genova: il capitano azzurro ha ormai recuperato la forma dopo la piccola lesione al flessore destro, mentre il bomber colombiano ieri sera ha rimediato una botta alla coscia e andrà monitorato.



AGLI SGOCCIOLI- Anche perché c’è davvero poco tempo per recuperarlo- prima della partenza destinazione Liguria, soltanto due sessioni compresa la rifinitura della vigilia- e magari il tecnico deciderà di tenerlo a riposo per la finale di Coppa Italia del 19 maggio contro la Juventus.