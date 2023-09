L'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, reduce da un risentimento muscolare al flessore sinistro, è in attesa degli accertamenti volti a escludere lesioni: non parteciperà alla gara europea contro il Rakow.



Mister Gasperini dovrà così disegnare un nuovo attacco con i due trequartisti, Pasalic e Koopmeiners, e i fantasisti Lookman e De Ketelaere. C’è però un altro giocatore che si candida per il reparto avanzato: Luis Muriel, 14 gol e 6 assist in t47 gare europee. Il colombiano si è allenato a Zingonia per farsi trovare pronto, ha perso peso e ha guadagnato entusiasmo.