L'attaccante dell'Atalanta Sam Lammers, fuori dalle gerarchie del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, è con un piede già a Genova, favorito sul Bologna, ma sponda rossoblù. La Dea però lo lascerà partire solo in prestito a titolo temporaneo, per fargli maturare in Serie A e accumulare minutaggio nelle gambe. Mister Ballardini sposa il matrimonio ligure dell'olandese, che nel reparto avanzato del Genoa prenderà il posto di Scamacca: diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro circa.