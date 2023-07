L'attaccante dell'Atalanta Moustapha Cissé ha lasciato oggi il ritiro di Clusone per aggregarsi alla squadra Under 23 che ha iniziato nel pomeriggio la preparazione a Zingonia. Classe 2003, Cissé sarà più utile a Modesto, in prima squadra con Gasperini difficilmente avrebbe trovato spazio.



In caso di partenza di Højlund, senza Cissé e col solo Zapata centravanti, l'Atalanta necessita fortemente di una nuova punta: Touré ed Ekitiké i nomi in pole.