L'Atalanta è alla disperata ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto e tornare in Europa a suon di gol. Il profilo giusto, grazie all'intermediazione dello scout gallese Lee Congerton, arriverebbe proprio dall’Inghilterra: Takumi Minamino, il 27enne giapponese in uscita dal Liverpool che lo acquistò nel gennaio 2020 dal Salisburgo. L'attaccante vorrebbe avere più spazio, quello che non ha avuto con i Reds che gli hanno spesso preferito Salah e Mané.



Il costo del cartellino del giocatore si aggira attorno a una ventina di milioni e il suo stipendio (attualmente guadagna circa 2,7 milioni), nonostante sia alto, potrebbe essere ritoccato al ribasso. Ci sono però tante altre società sulle sue tracce: Leeds, Wolverhampton, Southampton e soprattutto Monaco, che sembrerebbe la destinazione più gradita dal calciatore.