Non giocherà domani sera alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia perché squalificato come mister Gasperini (in panca ci sarà Gritti), e la prossima gara potrebbe non essere già più un giocatore dell'Atalanta: l'attaccante Nicolò Cambiaghi, è da giorni nel mirino del Bologna e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l'Atalanta. L'attaccante, che vuole spazio, ha già dato il suo sì. Per il classe 2000 si tratta di una nuova partenza in prestito dopo l'esperienza all'Empoli della passata stagione, quando ha collezionato 28 presenze e 6 gol salvando i toscani.