Salvatore Elia, promettente attaccante classe 1999 di proprietà dell'Atalanta, è retrocesso amaramente in Serie C con la Juve Stabia, dove ha militato per un biennio mettendosi in mostra.



L'ala di Prato nell'ultima stagione ha collezionato 20 presenze condite da un gol e adesso non ha nessuna intenzione di lasciare la cadetteria. Interessato all'esterno c'è il tecnico del Cittadella Roberto Venturato: nelle prossime ore verrà definito l'accordo e il passaggio.