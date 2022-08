Starebbe per arrivare dall'Atalanta il nuovo attaccante del Sudtirol.



Gli altoatesini avrebbero infatti raggiunto l'intesa con i nerazzurri per portare in riva all'Isonzo la punta 23enne Christian Capone.



Cresciuto nel vivaio orobico, l'ecclettico classe '99 ha una lunga esperienza in Serie B avendo disputato quasi 100 gare in cadetteria con le maglie di Pescara, Perugia e Ternana.



Secondo Sky Sport l'annuncio del suo passaggio in prestito al Sudtirol sarebbe imminente.