Il mercato invernale dell'Atalanta finora ha fatto registrare tante uscite -Masiello, Ibanez, Barrow, Kjaer e Arana- ma non altrettante entrate- per ora solo Caldara e Czyborra. Per questo gli occhi di tifosi e addetti ai lavori sono tutti sul giovane Charles De Ketelaere, il centrocampista offensivo del Bruges monitorato a stretto giro dai nerazzurri.



PROFILO GIUSTO PER IL GASP- Nel circuito delle nazionali giovanili del Belgio, De Ketelaere è il profilo che potrebbe fare proprio al caso di mister Gasperini: centrocampista abile sottoporta, pur essendo un classe 2001ha già collezionato 6 presenze nella Serie A belga e 4 in Champions League, competizione che interessa da vicino l'Atalanta, impegnata tra meno di un mese a San Siro contro il Valencia.