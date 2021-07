Il centrocampista del Milan classe 1999 Tommaso Pobega ha raggiunto oggi Casa Milan, sede del club rossonero, per decidere del suo futuro. Accostato spesso all'Atalanta, l'entourage nerazzurro preme infatti per averlo già nei prossimi giorni, per avere tempo a disposizione e integrarlo così alla squadra di mister Gasperini durante il ritiro iniziato oggi: sul piatto sarebbe pronta un'offerta di 12 milioni di euro.