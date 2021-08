In stallo Koopmeiners, congelata la trattativa con Zakaria, ora la Dea prova a sottrarre alla Lazio Toma Basic, centrocampista del Bordeaux.



In realtà il croato sarebbe già a un passo dai biancocelesti, ma l'Atalanta sta cercando di inserirsi in extremis per portare a casa una cessione lampo. Per prelevarlo infatti servono quasi 10 milioni: la Lazio deve aspettare di salutare Joaquin Correa per poterli girare al Bordeaux, l'Atalanta invece ha già a disposizione il tesoretto Romero.