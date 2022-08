Come da programmi, il jolly d'area piccola Teun Koopmeiners rientra in gruppo, disponibile per la gara di lusso di domenica sera al Gewiss Stadium contro il Milan.



Dopo essere scivolato in casa e aver riportato un taglio alla gamba, l'olandese è rientrato a lavorare normalmente col gruppo squadra. L'unico nerazzurro indisponibile è Ederson. L'Atalanta si è arricchita di tre pedine per il big match: Demiral e Zappacosta, recuperati un paio di giorni fa, e la new-entry Soppy.



Domani, sabato 20 agosto, la preparazione proseguirà con una seduta al pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse.