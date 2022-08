Atalanta e Cosenza sono al lavoro per definire il passaggio in Calabria di un giovane trequartista dei nerazzurri.



Sulla Sila, nelle prossime ore, è atteso infatti l'arrivo del 20enne ivoriano Alassane Sidibé, talento cresciuto proprio nel settore giovanile degli orobici.



Sidibé ha debuttato in Serie A lo scorso gennaio, giocando gli ultimi 5' della sfida esterna con la Lazio.



Lo riferisce Sky Sport.