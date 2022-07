L'Atalanta ha deciso: rinnoverà il contratto al suo centrocampista italo-ghanese Emmanuel Gyabuaa. L'azzurro e nerazzurro lo scorso anno si è messo in luce in prestito al Perugia, ma ora non rientra più nei piani della formazione umbra.



Gyabuua verrà quindi girato dal club orobico al Pescara, ma solo venerdì:

giovedì infatti rinnoverà il suo legame con la società bergamasca.