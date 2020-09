L’Atalanta in queste ore sta cercando di sfoltire l’affollato reparto di centrocampo con le cessioni di qualche esubero. Un nome in uscita è quello del centrocampista classe ’96 Nicolas Haas.



La mezzala è reduce da un’esperienza positiva in serie B in prestito al Frosinone, dove ha messo a referto 41 presenze impreziosite da 3 assist.

Lo svizzero potrebbe tornare in cadetteria, secondo quanto riportato da Sky , infatti l'Empoli di mister Dionisi è fortemente interessato al giocatore.