Fra le tante ipotesi che l'Atalanta sta valutando per reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Malinovskyi c'è anche quella di un clamoroso ritorno. Si tratta secondo la Gazzetta dello Sport di Robin Gosens, che non sta brillando all'Inter e potrebbe giocarsi in prestito i prossimi 6 mesi per tornare al top alla corte di Gasperini.