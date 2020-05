Il Mundo Deportivo ha assicurato che Duvan Zapata è sempre un'idea presente nel mirino dell'Atlético Madrid. Un centravanti molto gradito a Diego Simeone per personalità e caratteristiche; in realtà, però, dall'Atalanta filtra una versione differente perché ad oggi non è arrivata alcuna proposta o contatto da Madrid, dunque l'Atlético saprebbe che se volesse scendere in campo per Duvan, servirebbero almeno 40 milioni.