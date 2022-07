Blindato con il rinnovo di contratto fino al 2025, firmato a gennaio alla presenza dei Percassi, l'attaccante Duvan Zapata si prepara ad essere il traino dell'area piccola dell'Atalanta per la stagione alle porte. Ma, finché il mercato è aperto, non è detta l'ultima parola.



Il Newcastle infatti, dopo il corteggiamento di questo inverno, si è rifatto vivo per Zapata e nelle ultime ore avrebbe accelerato il pressing e alzato la posta in gioco: da una cifra iniziale di 20 milioni, il club inglese è già salito a quota 25, disposto a offrire anche di più pur di accaparrarsi l'attaccante colombiano. I Percassi hanno messo una cifra sul suo cartellino: valuteranno le offerte oltre i 40 milioni di euro.