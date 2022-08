Da Salerno rimbalzano rumors su un interessamento dei granata per Josip Ilicic, giocatore per cui nei giorni scorsi si era mosso il Verona. Il Bologna di Sartori, primo indiziato a inizio mercato, sembra aver accantonato l'idea di puntare sullo sloveno.



Domenica l'Atalanta sarà al Bentegodi ospite dell'Hellas: un incontro che potrebbe cominciare ben prima delle 18.30, ora del match, quando l'ex della D'Amico tratterà con Setti per l'eventuale passaggio del fantasista nerazzurro in gialloblù.