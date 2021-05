Brutte notizie per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini: il difensore e capitano nerazzurro Rafael Toloi, che è stato sottoposto a una risonanza magnetica, ha riportato una lesione di lieve entità al flessore destro. Di solito, per tornare in campo dopo un infortunio di questo tipo, ci vogliono tra i quindici e i venti giorni, ma alla finale di Coppa Italia contro la Juve ne mancano solo 14.



SOGNA LA NAZIONALE- Rimane a rischio quindi la sua presenza a Reggio Emilia, così come il suo impiego da titolare nelle ultime quattro gare di questo finale di stagione. Rafael Toloi sta cercando di bruciare i tempi per poter contribuire alla conquista del trofeo e all'accesso in Champions della Dea, ma anche per sperare in una chiamata del c.t. Mancini per tornare a vestire azzurro all'Europeo.