Quella che a prima vista potrebbe sembrare una cattiva notizia in realtà ne cela al suo interno almeno altre quattro positivissime. Solo Rafael Toloi infatti rischia di non poter scendere in campo martedì sera contro il Valencia, ma il bollettino poteva essere ben peggiore. Sia il dolore al ginocchio destro del Papu Gomez, sia quello alla caviglia destra di Mattia Caldara infatti si sono rivelate solo botte destinate a guarire a breve. Così come gli acciaccati Josip Ilicic, protagonista indiscusso a Lecce, e Malinovskyi, sulla via del completo recupero.



TOLTO TOLOI...- Secondo L'Eco di Bergamo infatti, l'unico a rischio è il brasiliano Rafael Toloi, ancora alle prese con le terapie al flessore destro lesionato, indisponibile già da una settimana. Anche per Djimsiti infatti, l'altro non convocato per la gara al Via del Mare, i problemi sono finiti e ieri ha preso parte regolarmente all'allenamento con i compagni che non sono stati impiegati nel corso dell'ultima giornata.