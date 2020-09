Sarà un po' una baby Atalanta il Pescara che scenderà in campo questa stagione, dopo aver fatto il pieno di giovanissimi talenti nerazzurri nell'inedito calciomercato. Dopo Christian Capone e Raoul Bellanova infatti, come raccolto dalla nostra redazione, sta per firmare al club biancazzurro anche il difensore brasiliano Rodrigo Guth.



MINUTAGGIO- Il classe 2002, reduce da una stagione culminata con il titolo di campione d’Italia con la Primavera nerazzurra, piace molto a Massimo Oddo, che gli darà continuità nella serie cadetta.