Atalanta, un difensore recupera per il Lecce

33 minuti fa



Quando ritrova un giocatore, spesso l'Atalanta ne perde un altro. Era accaduto con Kossounou, rientrato giusto in tempo prima dell'infortunio di Kolasinac. A San Siro anche Djimsiti aveva alzato bandiera bianca: trauma distorsivo alla caviglia destra. Giocando di venerdì sera, come previsto inizialmente dalla Lega Serie A, prima della tragedia che ha colpito il Lecce con la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, il difensore albanese non ce l'avrebbe fatta, ma con 48 ore in più per preparare la gara, Djimsiti è riuscito a tornare tra i convocati.



Oggi si è allenato interamente con il gruppo. La lista completa uscirà comunque solo domani in tarda mattinata: Retegui ha infatti lamentato un affaticamento al flessore e sono in corso esami strumentali. La speranza del Gasp è di non perdere ancora una volta una pedina, il suo goleador a un passo dal record in A nell'Atalanta di Pippo Inzaghi (24 reti nel 1996/1997), appena recuperata un'altra.