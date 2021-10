Al Centro Bortolotti di Zingonia l'Atalanta sta lavorando in preparazione della partita di Empoli, in programma domenica alle ore 15. Mister Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana con i nazionali rientrati, come rende noto Atalanta.it: Demiral, de Roon, Iličić, Koopmeiners, Lovato, Miranchuk, Pašalić, Piccoli e Scalvini, mentre Mæhle arriverà in serata.



Il difensore Rafael Toloi è tornato a lavorare in gruppo: si è ripreso, torna a disposizione per Empoli, ma potrebbe non rischiare e rientrare direttamente per lo United (il 20 ottobre alle 21 italiane). Domani è in programma un’altra seduta pomeridiana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.