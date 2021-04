Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, dopo aver concesso due giorni di riposo ai suoi in coincidenza delle festività pasquali, ha diretto una seduta di allenamento questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno, che vedrà i nerazzurri affrontare la Fiorentina domenica 11 aprile (alle 20.45) allo stadio Franchidi Firenze per la 30ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.



HATEBOER- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, solo l'esterno destro Hans Hateboer ha proseguito con il suo lavoro personalizzato per tentare di recuperare in tempo per la volata di fine stagione. Recuperato a pieno dall'acciacco alla schiena quindi l'attaccante colombiano Luis Muriel, oggetto dei desideri del mercato dell'Inter ed ex del match contro la Viola. Domani, mercoledì 7 aprile, è in programma un allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.