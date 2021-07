Potrebbe accadere un colpo di scena in casa Atalanta, dove da mesi si vocifera di una partenza quasi certa dell'ala sinistra tedesca Robin Gosens. In realtà, ancora nessuna offerta concreta è arrivata alle orecchie dei Percassi, che invece avrebbero alzato la cornetta per ascoltare l'Atletico Madrid, che corteggia un altro esterno: il danese Joakim Maehle, seguito anche dall'Inter per sostituire Hakimi e dalla Roma in attesa del recupero di Spinazzola.