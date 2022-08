Questa volta dovrebbe farcela per davvero. Davide Zappacosta, duttile esterno dell'Atalanta che durante le vacanze estive ha rimediato una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra con interessamento del tendine, sarà convocato per il match col Torino, in programma giovedì 1 settembre alle 20.45 al Gewiss Stadium.



L'ala di Sora sembrava già essersi ripresa alla fine della scorsa settimana, ma al momento di scegliere i convocati il tecnico Gasperini aveva ritenuto che non fosse ancora pronto per scendere in campo a Verona. Adesso è arrivato l'ok e per il match con i granata saranno ben cinque gli esterni tra cui scegliere: Hateboer, Maehle, Zappacosta, Soppy e Zortea. A Zingonia, si continua ad allenare a parte solo Djimsiti, reduce dalla frattura al terzo medio del perone.