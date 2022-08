Ormai fuori rosa a Bergamo, non convocato nemmeno nelle amichevoli pre-campionato oltre che alla prima giornata a Marassi contro la Samp, il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic dovrebbe aver finalmente trovato la sua prossima destinazione.



Sempre il Bologna di Sartori, il primo a credere in lui e a costruire un progetto per rilanciarlo: con l'Atalanta però è ancora sotto contratto fino al 2023 a 2.2 milioni di euro stagionali.



Nonostante gli ostacoli economici e una forma da ritrovare, si sta comunque allenando tutti i giorni a Zingonia con la squadra, lo sloveno ripartirebbe volentieri da Bologna. Per Sartori l’idea di poterlo rilanciare vale più di una scommessa che continua a portare avanti sottotraccia, come conferma La Gazzetta dello Sport.