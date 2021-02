Nonostante l'appello dell'Ats di Bergamo di rimanere a casa e non creare assembramenti prima della partita tra Atalanta e Real Madrid per tutelare la salute della città più colpita dal Covid, erano circa 3mila i tifosi nerazzurri che hanno riempito viale Giulio Cesare per accogliere il pullman della squadra di casa. Secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo, a causa dello scoppio di una bomba carta, un tifoso ha riportato gravi lesioni a una mano: l’uomo si trovava in viale Giulio Cesare insieme ai tifosi quando l’ordigno è esploso. Soccorso da altri ultras, è stato poi trasportato alla clinica Gavazzeni. Avrebbe riportato lesioni gravi alle falangi di tre dita.