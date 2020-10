La notizia è arrivata alla gazzetta.it pochi minuti fa: l'altro giocatore risultato positivo al Covid è il portiere degli azzurrini Marco Carnesecchi, l'estremo difensore dell'Atalanta. Insieme a lui l'ex nerazzurro Alessandro Bastoni, che oggi effettuerà con Carnesecchi il terzo tampone: in caso di positività ripetuta, il portiere e il difensore saranno isolati dal gruppo squadra e non potranno giocare né contro l'Islanda venerdì alle 17, né contro l'Irlanda martedì 13 ottobre.



A RISCHIO COL NAPOLI- Non solo, è a forte rischio anche la loro presenza al rientro in Serie A. Sabato 17 ottobre si giocherà infatti il derby Inter-Milan alle 18 mentre, alle 15 dello stesso giorno, andrà in scena il big match Napoli-Atalanta al San Paolo. Mister Gian Piero Gasperini potrebbe dover fare a meno di Marco Carnsecchi, al momento primo sostituto del titolare Marco Sportiello. In quel caso si darebbe spazio a Francesco Rossi, quarto portiere atalantino.